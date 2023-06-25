У Данії обговорили українську "формулу миру" за участі представників Індії, ПАР і Бразилії

У Копенгагені в суботу відбулась зустріч політичних радників і радників із питань національної безпеки півтора десятка країн світу – зокрема трьох членів БРІКС та США – для обговорення ключових принципів досягнення миру в Україні.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

У зустрічі в Копенгагені, яку ініціював Київ, узяли участь представники Бразилії, Великої Британії, Данії, Євросоюзу, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Українська делегація розповіла про деталі запропонованої "формули миру", підкресливши, що саме вона "має стати основою для досягнення стійкого та справедливого миру для України, оскільки війна триває на нашій території".

"Радники з питань національної безпеки та політичні радники погодилися з тим, що формат консультацій є успішним, а також це гарний майданчик для продовження роботи та подальшого опрацювання питання про проведення Глобального саміту миру в майбутньому", – зазначив Єрмак, додавши, що учасники домовились продовжити формат консультацій.

Також українська сторона запропонувала майданчики, які могли б стати потенційним місцем проведення Глобального саміту миру – зокрема, власне, Україну. Серед інших запропонованих місць згадувалась Генеральна асамблея ООН.

"Участь значної кількості країн Глобального Півдня демонструє, що в стосунках наших країн відбуваються суттєві позитивні зміни і вихід на якісно новий рівень взаємостосунків", – вважає голова ОП.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський висловив ідею провести глобальний саміт миру за участі якнайбільшої кількості держав, аби заручитись їхньою підтримкою української "формули миру".

Західні дипломати, залучені до підготовки саміту миру, сподіваються провести його до зустрічі лідерів Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, запланованої на 11-12 липня.

Місце проведення саміту поки не визначене, та публічно про намір його прийняти говорили Швеція та Данія; за інформацією WSJ, президент Франції Емманюель Макрон висловив готовність організувати захід у Парижі.