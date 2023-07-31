Президент Литви: "Вагнер" у Білорусі – це загроза

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що присутність російських найманців ЧВК "Вагнер" у Білорусі є серйозною загрозою.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить LRT.

"З перших же повідомлень про те, що в Білорусі можуть розгорнути групу Вагнера, я відразу сказав, що ми не можемо відкидати загрозу", – сказав литовський президент.

На його думку, загроза провокацій з боку "вагнерівців" проти Литви, Польщі та Латвії є серйозною.

Науседа додав, що після спроби заколоту "Вагнера" у РФ Литва вжила додаткових заходів.

Він запевнив, що ситуація контролюється, а у разі провокацій на допомогу прикордонникам можуть прийти Збройні сили Литви.

В середині липня в Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном. За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня у Білорусі перебували приблизно 5 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер".

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".

Водночас Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, а три країни допускають можливе закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.