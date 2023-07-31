Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является серьезной угрозой.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит LRT.

"С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть группу Вагнера, я сразу сказал, что мы не можем отвергать угрозу", – сказал литовский президент.

По его мнению, угроза провокаций со стороны "вагнеровцев" против Литвы, Польши и Латвии является серьезной.

Науседа добавил, что после попытки мятежа "Вагнера" в РФ Литва приняла дополнительные меры.

Он заверил, что ситуация контролируется, а в случае провокаций на помощь пограничникам могут прийти Вооруженные силы Литвы.

На прошлой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер".

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

В то же время Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой относительно того, как реагировать на присутствие наемников, а три страны допускают возможное закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.