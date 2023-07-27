У Польщі відповіли Лукашенку: Усіх туристів-"вагнерівців" приймемо як годиться

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський в четвер відповів на слова самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка, який допустив, що "вагнерівці" з Білорусі можуть зайти на польську територію.

Слова Камінського на пресконференції в місті Кринки у східній Польщі цитує радіостанція RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За словами керівника польського МВС, він ставиться до слів Лукашенка "спокійно", оскільки "тут дуже багато елементів психологічної війни".

"Вороги нашої країни зі сходу хотіли б, щоб наші громадяни були стривожені і позбавлені відчуття безпеки… Ми не сприймаємо це (слова Лукашенка. – Ред.) серйозно. І всіх потенційних туристів будемо приймати адекватно і як годиться", – підкреслив він.

Камінський додав, що в Польщі "не буде зелених чоловічків, які безкарно здійснюватимуть свою діяльність на нашому кордоні", а будь-яка армія НАТО здатна "в найкоротші терміни" перемогти "вагнерівців".

Він додав, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, і країни допускають можливе закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.

"Якщо будуть серйозні інциденти, пов'язані з "вагнерівцями"… на кордонах країн НАТО і ЄС, як-то Польща, Литва і Латвія, ми, безсумнівно, будемо вживати заходів разом. І я не виключаю, що якщо ми вважатимемо, що це правильна реакція в даний момент, то це призведе до повної ізоляції Білорусі, і білоруський режим повинен це усвідомлювати", – пояснив міністр.

Минулого тижня в Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном. За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебували приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".

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