Макрон анонсировал особый закон для восстановления после беспорядков
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал чрезвычайное законодательство для ускорения восстановления страны после массовых беспорядков.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он объявил после встречи с мэрами городов, сообщает BMFTV.
Отмечается, что цель закона – позволить быстрее восстановить инфраструктуру, разрушенную после беспорядков, которые продолжались в течение нескольких ночей.
"Мы собираемся ввести особый закон, чтобы снять все задержки для ускоренной процедуры восстановления гораздо быстрее", – пояснил Макрон.
Ранее французский лидер заявил, что пока рано говорить о завершении массовых беспорядков в стране несмотря на несколько относительно спокойных ночей.
Напомним, последняя ночь во Франции выдалась самой спокойной за неделю. Хотя не обошлось без новых поджогов, задержали всего 72 человека, тогда как в ночь на понедельник – вдвое больше, а перед тем речь шла о сотнях задержанных.
По данным МВД Франции, с вечера 27 июня задержали почти 3500 участников беспорядков на улицах, сгорели почти 6000 автомобилей.
Массовые беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.