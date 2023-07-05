Глава МЗС Туреччини заявив про проблеми, які може створити членство Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляє, що членство Швеції в НАТО може створити проблеми для Альянсу, оскільки уряд країни дозволив акцію зі спалення Корану.

Як пише "Європейська правда", про це турецький міністр сказав на пресконференції напередодні, повідомляє Hurriyet Daily News.

"З точки зору стратегічної і безпекової оцінки, зараз більш відкрито обговорюється питання, чи буде членство Швеції в НАТО тягарем чи перевагою", – сказав Фідан.

За його словами, Туреччина досі не схвалює шведську заявку на вступ в НАТО, оскільки Швеція досі не виконала тристоронню угоду, підписану Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі про боротьбу з тероризмом, а також через нездатність шведського механізму безпеки запобігати інцидентам, подібним до спалення Корану.

Глава МЗС Туреччини вважає, що дозвіл Швеції на образи символів ісламу може спричинити проблеми з безпекою для НАТО, що ставить під сумнів безпековий і стратегічний внесок цієї країни.

Фідан нагадав, що Туреччина, Швеція і Фінляндія проведуть ще одну зустріч 6 липня в Брюсселі, яку організував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми дамо нашу оцінку після цієї зустрічі", – додав турецький міністр.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.

Президент Туреччини Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Водночас Угорщина заявляє, що координується із Туреччиною у питанні ратифікації вступу Швеції до НАТО.