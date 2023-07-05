Глава МИД Турции заявил о проблемах, которые может создать членство Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявляет, что членство Швеции в НАТО может создать проблемы для Альянса, поскольку правительство страны разрешило акцию по сожжению Корана.

Как пишет "Европейская правда", об этом турецкий министр сказал на пресс-конференции накануне, сообщает Hurriyet Daily News.

"С точки зрения стратегической и безопасности оценки, сейчас более открыто обсуждается вопрос, будет ли членство Швеции в НАТО бременем или преимуществом", – сказал Фидан.

По его словам, Турция до сих пор не одобряет шведскую заявку на вступление в НАТО, поскольку Швеция до сих пор не выполнила трехстороннее соглашение, подписанное Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки о борьбе с терроризмом, а также из-за неспособности шведского механизма безопасности предотвращать инциденты, подобные сожжению Корана.

Глава МИД Турции считает, что разрешение Швеции на оскорбления символов ислама может повлечь проблемы с безопасностью для НАТО, что ставит под сомнение безопасностный и стратегический вклад этой страны.

Фидан напомнил, что Турция, Швеция и Финляндия проведут еще одну встречу 6 июля в Брюсселе, которую организовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы дадим нашу оценку после этой встречи", – добавил турецкий министр.

Президент Турции Эрдоган ранее заявлял, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время Венгрия заявляет, что координируется с Турцией в вопросе ратификации вступления Швеции в НАТО.