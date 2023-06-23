ЗМІ дізналися про нову вимогу Туреччини для схвалення вступу Швеції в НАТО

Туреччина хоче, щоб Швеція почала видавати або висилати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі для схвалення шведської заявки на вступ в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела із цим питанням.

Зазначається, що Туреччина вимагає від Швеції екстрадиції понад 130 осіб, більшість з яких є курдськими сепаратистами. Серед них – ймовірні прихильники Робочої партії Курдистану, а також пов’язаних з нею курдських сил YPG в Сирії і послідовників ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає у США. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинувачує Гюлена в організації спроби держперевороту у 2016 році.

За словами співрозмовників агентства, у Туреччині вважають, що схваливши екстрадицію, Швеція доведе, що серйозно ставиться до впровадження нових правил.

Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала також Угорщина.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, і висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

У Швеції ж наполягають, що виконали свої зобов'язання за тристороннім меморандумом Швеції та Фінляндії з Анкарою про кроки, які вони мають зробити для приєднання до Альянсу.