В Угорщині заявили, що консультуються з Туреччиною щодо членства Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок заявив, що координується з турецьким колегою Хаканом Фіданом у питанні ратифікації вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це Сійярто заявив на пресконференції в Будапешті, передає "Європейська правда".

Голова угорського МЗС повторив, що уряд країни підтримує членство Швеції в Альянсі й передав відповідну пропозицію парламенту, і саме йому належить ухвалити рішення про ратифікацію заявки.

Сійярто додав, що за останні дні провів кілька консультацій з турецьким колегою й підтримуватиме тісний контакт і надалі в міру того, як Анкара консультуватиметься зі Швецією й НАТО.

"Якщо буде зсув (позиції Туреччини. – Ред.), звичайно, ми дотримаємо своєї обіцянки, що Угорщина не буде затримувати жодну країну з погляду членства (в НАТО. – Ред.)", – пообіцяв Сійярто.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив минулого тижня, що Стокгольм все ще хоче приєднатися до НАТО до або на саміті у Вільнюсі, хоча ця мета може не реалізуватися.

Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

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