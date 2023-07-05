В Німеччині планують побудувати завод з виробництва частин винищувачів F-35A

Компанія Rheinmetall планує побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для багатоцільового бойового літака F-35A у місті Веце на заході Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресреліз концерну.

Як йдеться в заяві, щонайменше 400 секцій фюзеляжу винищувачів буде вироблено для військово-повітряних сил Німеччини та інших дружніх країн, починаючи з 2025 року. На заводі працюватиме 400 висококваліфікованих працівників.

"Ми пишаємося тим, що наше багаторічне партнерство з Northrop Grumman і Lockheed Martin, а також наші десятилітні відносини з Бундесвером призводять до справжньої передачі ноу-хау в Німеччину", – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Між тим, віцепрезидент програми F-35 компанії Northrop Grumman Гленн Масукава наголосив, що співпраця з Lockheed Martin у виробництві цих частин винищувачів має вирішальне значення для зміцнення глобальної безпеки.

Як відомо, низка європейських країн зараз перебувають у процесі заміни своїх парків винищувачів на більш новітні F-35.

Так, повідомлялося, що до 1 жовтня 2023 року Данія отримає перші чотири винищувачі F-35 – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.

Перед цим стало відомо, що в Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого. Це може прискорити постачання Україні цих літаків, про що було домовлено у травні в межах так званої коаліції винищувачів.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.