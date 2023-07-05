В Германии планируют построить завод по производству частей истребителей F-35A

Компания Rheinmetall планирует построить сверхсовременный завод по производству секций фюзеляжа для многоцелевого боевого самолета F-35A в городе Веце на западе Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-релиз концерна.

Как говорится в заявлении, не менее 400 секций фюзеляжа истребителей будет произведено для военно-воздушных сил Германии и других дружественных стран, начиная с 2025 года. На заводе будет работать 400 высококвалифицированных работников.

"Мы гордимся тем, что наше многолетнее партнерство с Northrop Grumman и Lockheed Martin, а также наши десятилетние отношения с Бундесвером приводят к настоящей передаче ноу-хау в Германию", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Между тем, вице-президент программы F-35 компании Northrop Grumman Гленн Масукава отметил, что сотрудничество с Lockheed Martin в производстве этих частей истребителей имеет решающее значение для укрепления глобальной безопасности.

Как известно, ряд европейских стран сейчас находятся в процессе замены своих парков истребителей на более новые F-35.

Так, сообщалось, что до 1 октября 2023 года Дания получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.

Перед этим стало известно, что в Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного. Это может ускорить поставки Украине этих самолетов, о чем было договорено в мае в рамках так называемой коалиции истребителей.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.