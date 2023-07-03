Данія отримає перші F-35 у жовтні

Перші чотири винищувачі F-35 Данія отримає 1 жовтня 2023 року – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ritzau, оголосило Міноборони Данії.

Прибуття винищувачів F-35 відсвяткують під час церемонії на авіабазі – тоді виробник, американська компанія Lockheed Martin, офіційно передасть літаки Міністерству оборони Данії.

Церемонія буде закрита для громадськості. Але всі охочі зможуть побачити нові винищувачі на Данському авіасалоні 2024 року, що відбудеться на авіабазі Ольборг.

Як відомо, Данія законтрактувала загалом 27 винищувачів F-35, які з часом замінять менш сучасні F-16. Нові літаки будуть поставлятися поступово до 2027 року, більшість із них розмістять на авіабазі Скрюдструп.

Решта шість F-35 будуть базуватись у США для навчання й підготовки данських пілотів.

Раніше стало відомо, що в Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого. Це може прискорити постачання Україні цих літаків, про що було домовлено у травні в межах так званої коаліції винищувачів.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

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