Німеччина проти постійної військової присутності в Румунії, якої просить Бухарест

Уряд Німеччини відхилив прохання Румунії про розміщення на постійній основі солдатів Бундесверу на тлі зусиль Північноатлантичного Альянсу зі зміцнення східного флангу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, в середу повідомив представник Міністерства оборони ФРН.

За словами посадовця, в межах НАТО Німеччина підтримує військову співпрацю з Литвою, натомість із Румунією співпрацює Франція. З цієї причини німецький уряд не вважає себе "зобов'язаним" відправляти бригаду Бундесверу до Румунії.

Напередодні прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив на спільній пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом, що хотів би постійної присутності німецьких військ на румунській території для захисту східного флангу НАТО.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року НАТО посилив свою присутність на східному фланзі, зокрема шляхом відправлення додаткових багатонаціональних бойових груп до Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини.

Таким чином, загальна кількість багатонаціональних бойових груп НАТО сягнула восьми, чисельність особового складу постійного базування була подвоєна.

Як повідомляли, Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.