Германия против постоянного военного присутствия в Румынии, которого просит Бухарест

Правительство Германии отклонило просьбу Румынии о размещении на постоянной основе солдат Бундесвера на фоне усилий Североатлантического Альянса по укреплению восточного фланга.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, в среду сообщил представитель Министерства обороны ФРГ.

По словам чиновника, в рамках НАТО Германия поддерживает военное сотрудничество с Литвой, зато с Румынией сотрудничает Франция. По этой причине немецкое правительство не считает себя "обязанным" отправлять бригаду Бундесвера в Румынию.

Накануне премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, что хотел бы постоянного присутствия немецких войск на румынской территории для защиты восточного фланга НАТО.

В ответ на вторжение России в Украину в феврале прошлого года НАТО усилил свое присутствие на восточном фланге, в частности путем отправки дополнительных многонациональных боевых групп в Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию.

Таким образом, общее количество многонациональных боевых групп НАТО достигло восьми, численность личного состава постоянного базирования была удвоена.

Как сообщалось, Германия планирует отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.