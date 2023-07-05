У Франції почали розслідування смерті чоловіка під час масових заворушень

Прокуратура Франції в середу оголосила про початок розслідування смерті учасника масових заворушень у Марселі, спричинених смертю 17-річного підлітка в передмісті Парижа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Прокуратура Марселя заявила, що 27-річного чоловіка знайшли мертвим у ніч проти неділі. Ймовірною причиною смерті став серцевий напад, але є свідчення, що загиблий зазнав "сильного шоку" від імовірного поранення гумовою кулею.

Якщо це підтвердиться, то чоловік стане першою підтвердженою жертвою протягом тижня масових заворушень по всій Франції, спричинених смертельним пораненням 17-річного підлітка в передмісті на захід від Парижа минулого вівторка.

Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста. Усього було арештовано понад 3500 людей, середній вік яких становить 17 років.

В останні дні, однак, кількість арештованих значно скоротилась. У ніч проти середи затримали лише 16 людей проти 1300 у пікові дні протестів минулими вихідними.

Зафіксували 23 тисячі вуличних пожеж, 273 пошкоджені будівлі правоохоронних органів, 168 шкіл і 105 адміністративних установ. Суму збитків унаслідок заворушень у Франції, в результаті яких було розграбовано понад 450 магазинів і знищено 300 банкоматів, оцінюють майже в 1 мільярд євро.

4 липня президент Франції анонсував надзвичайне законодавство для прискорення відновлення країни після масових заворушень.

Читайте також: Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.