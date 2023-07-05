Во Франции начали расследование смерти мужчины во время массовых беспорядков

Прокуратура Франции в среду объявила о начале расследования смерти участника массовых беспорядков в Марселе, вызванных смертью 17-летнего подростка в пригороде Парижа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Прокуратура Марселя заявила, что 27-летнего мужчину нашли мертвым в ночь на воскресенье. Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ, но есть свидетельства, что погибший испытал "сильный шок" от вероятного ранения резиновой пулей.

Если это подтвердится, то мужчина станет первой подтвержденной жертвой в течение недели массовых беспорядков по всей Франции, вызванных смертельным ранением 17-летнего подростка в пригороде к западу от Парижа в прошлый вторник.

Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города. Всего было арестовано более 3500 человек, средний возраст которых составляет 17 лет.

В последние дни, однако, количество арестованных значительно сократилось. В ночь на среду задержали лишь 16 человек против 1300 в пиковые дни протестов в минувшие выходные.

Зафиксировали 23 тысячи уличных пожаров, 273 поврежденных здания правоохранительных органов, 168 школ и 105 административных учреждений. Сумму ущерба в результате беспорядков во Франции, в результате которых было разграблено более 450 магазинов и уничтожено 300 банкоматов, оценивают почти в 1 миллиард евро.

4 июля президент Франции анонсировал чрезвычайное законодательство для ускорения восстановления страны после массовых беспорядков.

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