Эстония поможет Литве охранять границу с Беларусью во время саммита НАТО

Эстония направила в Литву подразделение полиции для помощи своим литовским коллегам в обеспечении безопасности во время саммита НАТО на границе с Беларусью.

Об этом как, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Отмечается, что департамент полиции и погранохраны Эстонии направил 6 июня в Литву команду ESTPOL7, состоящую из 14 человек, в ответ на просьбу о помощи от своих литовских коллег.

Уточняется, что эстонская команда будет участвовать в наземном патрулировании, наблюдении посредством дронов, а также обеспечении охраны объектов и мониторинге ситуации.

"Мы готовы постоять за то, чтобы проходящая в Вильнюсе встреча глав государств прошла безопасно. Литовско-белорусская граница – это внешняя граница Европейского союза и НАТО, поэтому происходящее там оказывает влияние и на внутреннюю безопасность Эстонии", – заявил генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

Руководитель бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Реэт Цейсиг напомнила, что эстонские полицейские помогали своим литовским коллегам на границе с Беларусью в 2021 году во время совместной операции по предотвращению гибридной атаки.

"Как и два года назад, так и на этот раз Департамент полиции и пограничной охраны оказывает поддержку коллегам из Литвы, чтобы сдерживать потенциальные большие группы мигрантов и помочь справиться с возможным миграционным давлением", – добавила она.

Ранее сообщалось, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Для охраны саммита привлекут три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.

На время мероприятия Литва возобновила контроль на границах со странами Шенгенской зоны, Германия начала развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, а Испания отправила зенитно-ракетный комплекс NASAMS.