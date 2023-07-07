В Італії сталася пожежа в будинку для літніх людей: шестеро загинули, 81 постраждала

Внаслідок пожежі в будинку для літніх Casa dei Coniugi в італійському Мілані загинули шестеро, 81 людина постраждала.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує ANSA.

Зазначається, що серед загиблих – п'ять жінок і один чоловік. Постраждалі мають отруєння, але ніхто з них не отримав опіків.

За повідомленням Агентства з надзвичайних ситуацій Італії, двоє пацієнтів, доставлені до лікарні в дуже важкому стані, 14 – у важкому стані, ще 65 – у менш важкому.

Уточнюється, що дві жінки обгоріли на смерть, а ще троє жінок і один чоловік загинули від отруєння димом. Пожежу, що спалахнула в одній з кімнат на першому поверху, вдалося локалізувати.

Як йдеться в повідомленні, наразі пожежна бригада виключає версію підпалу. За словами правоохоронців, з'ясування причин пожежі займе певний час.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху будівлі на вулиці Сен-Жак у Парижі та пожежі, яку той спричинив, було знайдено тіло загиблого.

Раніше повідомлялося, що серед постраждалих троє військових, поліціянт та пожежник, які працювали на місці події.

Нагадаємо, вибух стався в п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста, вдень 21 червня. Попередньо повідомили, що причиною вибуху став витік газу.