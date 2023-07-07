В Италии произошел пожар в доме престарелых: шестеро погибших, 81 пострадавший

В результате пожара в доме престарелых Casa dei Coniugi в итальянском Милане погибли шесть человек, 81 пострадал.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует ANSA.

Отмечается, что среди погибших – пять женщин и один мужчина. У пострадавших отравление продуктами горения, но никто из них не получил ожогов.

По сообщению Агентства по чрезвычайным ситуациям Италии, двое пациентов доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии, 14 – в тяжелом состоянии, еще 65 – в менее тяжелом.

Уточняется, что две женщины обгорели насмерть, а еще трое женщин и один мужчина погибли от отравления дымом. Пожар, вспыхнувший в одной из комнат на первом этаже, удалось локализовать.

Как говорится в сообщении, сейчас пожарная бригада исключает версию поджога. По словам правоохранителей, выяснение причин пожара займет определенное время.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва здания на улице Сен-Жак в Париже и пожара, который тот вызвал, было найдено тело погибшего.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших трое военных, полицейский и пожарный, которые работали на месте происшествия.

Напомним, взрыв произошел в пятом округе Парижа, что в северной части города, днем 21 июня. Предварительно сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа.