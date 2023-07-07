Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував перепони від Туреччини, які залишаються для вступу Швеції до Альянсу.

Про це він заявив у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, інформує кореспондент "Європейської правди".

Зазначається, що все ще існують "прогалини", які необхідно усунути, щоб Туреччина дозволила Швеції приєднатися до НАТО цього року.

Він знову підтвердив, що зустрінеться зі шведським і турецьким лідерами в 10 липня перед початком саміту Альянсу у Вільнюсі, для обговорення блокування Анкарою членства Швеції в НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган можуть зустрітися під час саміту НАТО в Литві наступного тижня в той час, як Анкара блокує членство Швеції в Альянсі.

Напередодні Столтенберг повідомив, що на переговорах у четвер досягли "гарного прогресу" та анонсував зустріч з Ердоганом і прем’єром Швеції у понеділок, натякнувши, що бачить шанси на позитивне рішення.

Перед цим генсек НАТО заявив, що провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції грають на руку лише тим, хто не хоче вступу скандинавської країни в НАТО і прагне розколу Альянсу.