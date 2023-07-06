Генсек НАТО збирає зустріч Ердогана і прем’єра Швеції у понеділок і бачить шанс на рішення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на переговорах за участі Туреччини, Швеції і Фінляндії у четвер досягли "гарного прогресу", та анонсував зустріч з Ердоганом і прем’єром Швеції у понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У спілкуванні зі ЗМІ після переговорів за участі трьох країн Столтенберг повідомив, що в понеділок 10 липня збирає на зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.

Столтенберг повторив свою позицію про те, що Швеція вже виконала свої зобов’язання за тристороннім меморандумом, укладеним між Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі минулого літа.

"Причина, чому ми зустрічалися і чому я скликаю зустріч у понеділок, – щоби вирішити розбіжності, які ще є, між тим, що Швеція вже зробила, і розумінням Туреччини щодо того, якою мірою Швеція виконала умови меморандуму… На сьогоднішній зустрічі ми досягли гарного прогресу. Позитивне рішення на саміті НАТО наступного тижня – абсолютно можливе. Ми усі погоджуємося, що завершення вступу Швеції має статися якнайшвидше", – сказав генсек НАТО.

"Що можливо, і чого ми прагнемо – це позитивне рішення на саміті, коли Туреччина дасть сигнал, що готова ратифікувати (вступ Швеції. – Ред.). … Але ратифікація в парламенті Туреччини не станеться раніше понеділка. Але ми можемо отримати важливі політичні рішення. І для того, щоб це сталося, ми будемо інтенсивно працювати від цього моменту і до понеділка", – додав він.

Глава МЗС Швеції, коментуючи зустріч, теж заявив, що сторони "досягли прогресу".

"Процес рухається, і ми будемо інтенсивно працювати у наступні дні, щоби стати членами НАТО. Ми сподіваємося на позитивне оголошення наступного тижня. Але це рішення Туреччини", – цитує його слова SVT.

Саміт НАТО, як відомо, відбудеться 11-12 липня.

У Білому домі у четвер заявили, що Туреччина й Угорщина мають якнайшвидше схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, оскільки країна виконала усі зобов'язання.

Напередодні питання вступу Швеції піднімав у телефонній розмові держсекретаря США і глави МЗС Туреччини.