Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал преграды от Турции, которые остаются для вступления Швеции в Альянс.

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции накануне саммита Альянса в Вильнюсе, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы достигли прогресса, и я уверен, что этот прогресс продолжится. Однако все еще есть пробелы, которые нам надо устранить", – отметил Столтенберг

Он вновь подтвердил, что встретится со шведским и турецким лидерами в 10 июля перед началом саммита Альянса в Вильнюсе, для обсуждения блокирования Анкарой членства Швеции в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться во время саммита НАТО в Литве на следующей неделе в то время, как Анкара блокирует членство Швеции в Альянсе.

Накануне Столтенберг сообщил, что на переговорах в четверг достигли "хорошего прогресса" и анонсировал встречу с Эрдоганом и премьером Швеции в понедельник, намекнув, что видит шансы на положительное решение.

Перед этим генсек НАТО заявил, что провокационные акции с сожжением Корана в Швеции играют на руку лишь тем, кто не хочет вступления скандинавской страны в НАТО и стремится к расколу Альянса.