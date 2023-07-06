Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що провокаційні акції зі спаленням Корану грають на руку лише тим, хто не хоче вступу Швеції у НАТО і прагне розколу Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу після чергових переговорів за участі Туреччини, Швеції та Фінляндії.
"Ми бачили у Швеції акції проти Туреччини і НАТО. Ці демонстрації мають на меті зупинити вступ Швеції у НАТО, зірвати співпрацю у сфері боротьби з тероризмом і послабити Альянс", – наголосив Єнс Столтенберг.
"Тож потрібно дивитись на речі як є: єдині, хто виграє від цих провокацій, – це ті, хто хоче розколу у НАТО. Будь-які подальші зволікання зі вступом Швеції привітають PKK ("Робітнича партія Курдистану") і президент Путін", – додав він.
Генсек НАТО також повідомив, що на переговорах з четвер досягли "гарного прогресу" та анонсував зустріч з Ердоганом і прем’єром Швеції у понеділок, натякнувши, що бачить шанси на позитивне рішення.
Нагадаємо, днями у Швеції надійшли ще дві заявки на проведення акцій зі спаленням Корану.
Попередня така акція минулого тижня спровокувала обурення у мусульманському світі і серйозний напад на посольство країни у Багдаді.
МЗС Швеції на вихідних опублікувало заяву, де описало акції зі спаленням Корану як ісламофобські. Акцію засудив також ЄС.