США призвали Россию вернуть Украине похищенных детей

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы РФ прекратить депортацию украинцев с оккупированных ею территорий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По словам Миллера, "одним из худших инцидентов" в этой войне, "является депортация украинских гражданских лиц в Россию, в том числе гражданских лиц, которые были насильно разлучены со своими семьями".

Представитель Госдепа отметил, что это "было важным фактором в определении Госсекретаря, что российские Вооруженные Силы и должностные лица совершили преступления против человечности".

"Мы призываем, как и раньше, Россию прекратить эти неправомерные действия и вернуть украинских детей. И я бы сказал, что мы поддерживаем привлечение к ответственности за эти преступления (причастных к этому людей)", – резюмировал Миллер.

Ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США намерены передать Международному уголовному суду (МУС) в Гааге данные о военных преступлениях РФ.

В то же время, по информации New York Times, спецслужбы США собрали детали о решении РФ намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

США уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

В прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но несмотря на это, Пентагон не передал свои данные МУС.

В ведомстве опасаются создания прецедента, который может проложить путь для судебного преследования американских военных.