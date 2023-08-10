Швецію розкритикували через план будівництва 10 нових ядерних реакторів

Екологічні експерти розкритикували план шведського уряду побудувати щонайменше 10 ядерних реакторів протягом наступних 20 років, що більш ніж удвічі перевищує нинішню кількість.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Міністр з питань клімату Роміна Пурмохтарі оголосила в середу, що для досягнення кліматичних цілей Швеції необхідно подвоїти виробництво електроенергії протягом наступних двох десятиліть.

План будівництва 10 нових реакторів ознаменує кардинальну зміну в порівнянні з поточними потужностями ядерної енергетики в країні, де шість діючих реакторів забезпечують близько 30% виробництва електроенергії.

Ларс Нільссон, професор Лундського університету і член Європейської консультативної ради з питань клімату, заявив, що він виступає проти твердження уряду про необхідність нових реакторів та назвав цей крок "символічним".

"Не можна однозначно сказати, що нам потрібно 10 нових реакторів. Зараз розширення виробництва електроенергії у Швеції відбувається за рахунок вітроенергетики", – сказав він в інтерв'ю виданню.

За його словами, цей крок більше схожий на позерство, ніж на дії. Нільссон стверджує, що уряд хотів показати, що він вживає заходів для досягнення своїх кліматичних цілей.

Якщо реактори будуть побудовані, витрати, ймовірно, ляжуть на плечі шведських платників податків, сказав Нільссон.

За його словами, репутація Швеції як "зеленого" лідера на світовій арені змінюється. "Швеція частково втратить цей профіль. Зараз імпульс і прогресивність виходять від ЄС і Брюсселя", – сказав він.

Карін Лексен, генеральна секретарка найбільшої природоохоронної організації Швеції Naturskyddsföreningen, звинуватила уряд у спробі "відволікти увагу від питань клімату".

"Вони відволікають увагу від того, що дійсно необхідно зараз, а саме від виробництва достатньої кількості електроенергії до 2030 року", – заявила Лексен.

За її словами, урядовий план ігнорує прогрес, досягнутий у нових методах зберігання енергії та інші розробки.

"Ми не згодні з міністеркою енергетики, коли вона сказала, що для того, щоб побудувати більше вітрових електростанцій, нам потрібно більше ядерної енергії. Ми вважаємо, що це трохи старомодно", – заявила Лексен.

Уряд Швеції заявив у середу, що зніме обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.

Нагадаємо, цьогоріч Франція обігнала Швецію і стала найбільшим чистим експортером електроенергії в Європі.



