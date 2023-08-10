Швецию раскритиковали из-за плана строительства 10 новых ядерных реакторов

Экологические эксперты раскритиковали план шведского правительства построить по меньшей мере 10 ядерных реакторов в течение следующих 20 лет, что более чем вдвое превышает нынешнее количество.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Министр по вопросам климата Ромина Пурмохтари объявила в среду, что для достижения климатических целей Швеции необходимо удвоить производство электроэнергии в течение следующих двух десятилетий.

План строительства 10 новых реакторов ознаменует кардинальное изменение по сравнению с текущими мощностями ядерной энергетики в стране, где шесть действующих реакторов обеспечивают около 30% производства электроэнергии.

Ларс Нильссон, профессор Лундского университета и член Европейского консультативного совета по вопросам климата, заявил, что он выступает против утверждения правительства о необходимости новых реакторов и назвал этот шаг "символическим".

"Нельзя однозначно сказать, что нам нужно 10 новых реакторов. Сейчас расширение производства электроэнергии в Швеции происходит за счет ветроэнергетики", – сказал он в интервью изданию.

По его словам, этот шаг больше похож на позерство, чем на действия. Нильссон утверждает, что правительство хотело показать, что оно принимает меры для достижения своих климатических целей.

По его словам, репутация Швеции как "зеленого" лидера на мировой арене меняется. "Швеция частично потеряет этот профиль. Сейчас импульс и прогрессивность исходят от ЕС и Брюсселя", – сказал он.

Карин Лексен, генеральный секретарь крупнейшей природоохранной организации Швеции Naturskyddsföreningen, обвинила правительство в попытке "отвлечь внимание от вопросов климата".

"Они отвлекают внимание от того, что действительно необходимо сейчас, а именно от производства достаточного количества электроэнергии до 2030 года", – заявила Лексен.

По ее словам, правительственный план игнорирует прогресс, достигнутый в новых методах хранения энергии и другие разработки.

"Мы не согласны с министром энергетики, когда она сказала, что для того, чтобы построить больше ветровых электростанций, нам нужно больше ядерной энергии. Мы считаем, что это немного старомодно", – заявила Лексен.

Правительство Швеции заявило в среду, что снимет ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.

Напомним, в этом году Франция обогнала Швецию и стала крупнейшим чистым экспортером электроэнергии в Европе.