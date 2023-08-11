Розвідка Британії: на навчаннях Білорусі під кордоном можуть бути інструктори-вагнерівці

Британська розвідка припускає, що на навчаннях білоруських військових, що проводяться біля кордонів Польщі та Литви, залучена невелика група інструкторів-вагнерівців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповідають у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 11 серпня.

Розвідка нагадує, що Міноборони Білорусі 7 серпня оголосило про початок навчань 6-ї окремої механізованої бригади у Гродненській області, біля кордонів з Польщею та Литвою.

"Міністерство заявило, що метою навчань є засвоїти досвід російських військових в Україні. Є реалістична ймовірність того, що до білоруських військових приєднається як інструктори невелика кількість радників з ПВК "Вагнер", – зазначають в огляді.

Аналітики додають, що це схоже на рутинні навчання, які за планами є у білоруської армії, і не малоймовірно, що зараз формування розгорнуте із засобами, необхідними для боєздатності.

"Водночас Росія майже точно зацікавлена у тому, щоб позиціонувати білоруські сили як такі, що готуються протистояти НАТО", – додає розвідка.

Нагадаємо, минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Після провокації Мінська 1 серпня, коли два білоруських гелікоптери залетіли вглиб території Польщі, Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю додаткових сил та ударних гелікоптерів.

Вихідними ситуацію з "вагнерівцями" у Білорусі обговорили міністри оборони США та Польщі, а перед тим глави МВС Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про нещодавній вояж білоруських гелікоптерів на територію Альянсу: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.