У Білорусі заявили про порушення кордону литовським прикордонником

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що Вранці 10 серпня між пунктами пропуску Котловка (Республіка Білорусь) та Лаворишкес (Литовська Республіка) зафіксували факт порушення державного кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні комітету.

"Службовий автомобіль Служби охорони державного кордону при МВС Литовської Республіки заїхав на територію Республіки Білорусь на відстань до п'яти метрів, розвернувся і повернувся до Литовської Республіки", – ідеться в повідомленні.

Білоруська сторона поінформувала прикордонного уповноваженого Литви відповідно до положень договору між країнами про режим білорусько-литовського державного кордону.

У Прикордонному комітеті Білорусі нагадують, що за останній час це вже другий випадок порушення в пунктах пропуску. Так, 13 липня озброєний литовський прикордонник під час оформлення громадян у пункті пропуску Мядінінкай (навпроти білоруського пункту пропуску Кам'яний Лог) порушив кордон із Литви до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Литва планує закрити два з шістьох контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з Білоруссю з 15 серпня.

Натомість керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.