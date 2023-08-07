Білорусь почала військові навчання під кордоном з Литвою і Польщею

Білорусь заявила про початок навчань механізованої бригади на полігонах, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало Міністерство оборони Білорусі.

Відомство заявило, що це командно-штабні навчання з 6-ю окремою механізованою бригадою, щоб відпрацювати керування підрозділами під час ведення бойових дій.

Маневри проводять на полігоні "Гожський" та інших ділянках у Гродненській області, поруч з кордоном із Польщею та Литвою і так званим Сувальським коридором – умовним перешийком території цих держав-членів НАТО між Білоруссю і Калінінградською областю.

"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної воєнної операції (так у РФ називають розв'язану проти України війну – ред.), а саме – широке застосування БПЛА, тісна взаємодія танкових і мотострілецьких підрозділів з підрозділами інших родів військ", – заявили у Міноборони Білорусі.

Про участь чи неучасть членів ПВК "Вагнер" у маневрах не згадують.

Нагадаємо, минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Після провокації Мінська 1 серпня, коли два білоруських гелікоптери залетіли вглиб території Польщі, Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю додаткових сил та ударних гелікоптерів.

Вихідними ситуацію з "вагнерівцями" у Білорусі обговорили міністри оборони США та Польщі, а перед тим глави МВС Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

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