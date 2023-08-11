Разведка Британии: на учениях Беларуси под западной границей могут быть инструкторы-вагнеровцы

Британская разведка предполагает, что на учениях белорусских военных, проводимых у границ Польши и Литвы, привлечена небольшая группа инструкторов-вагнеровцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказывают в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 11 августа.

Разведка напоминает, что Минобороны Беларуси 7 августа объявило о начале учений 6-й отдельной механизированной бригады в Гродненской области, у границ с Польшей и Литвой.

"Министерство заявило, что целью учений является усвоить опыт российских военных в Украине. Есть реалистичная вероятность того, что к белорусским военным присоединится в качестве инструкторов небольшое количество советников из ЧВК "Вагнер", – отмечают в обзоре.

Аналитики добавляют, что это похоже на рутинные учения, которые по планам есть у белорусской армии, и не маловероятно, что сейчас формирование развернуто со средствами, необходимыми для боеспособности.

"В то же время, Россия почти точно заинтересована в том, чтобы позиционировать белорусские силы как готовящиеся противостоять НАТО", – добавляет разведка.

Напомним, на прошлой неделе Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувалкскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

После провокации Минска 1 августа, когда два белорусских вертолета залетели вглубь территории Польши, Варшава начала переброску к границе с Беларусью дополнительных сил и ударных вертолетов.

В выходные ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси обсудили министры обороны США и Польши, а перед тем главы МВД Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Минска, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

На этой неделе Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

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