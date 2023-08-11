Дослідження: За дипломатами чотирьох країн у Білорусі шпигували хакери

Група хакерів роками шпигувала за співробітниками посольств чотирьох країн у Білорусі, в тому числі під час війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у звіті дослідників безпеки словацької компанії ESET, що спеціалізується на кібербезпеці, яке наводить Reuters.

За словами дослідника ESET Матьє Фау, близько 15 пристроїв, що належать дипломатам з посольств двох країн Європи, однієї з Південної Азії та однієї з Африки стали об'єктами кібератак.

Згідно з дослідженням, кампанія цифрового шпигунства розпочалася приблизно у 2021 році і триває досі. Скільки саме дипломатів стали жертвами цієї кампанії стало зрозуміло не відразу.

У звіті йдеться, що хакери втручалися в доступ до інтернету своїх жертв, ймовірно, на рівні інтернет-провайдера, що означає, що їх могли обманом змусити завантажити шкідливе програмне забезпечення.

Дослідження виявило, наскільки вразливими до кібершпигунства, за яким стояла "нова та витончена хакерська команда", можуть бути дипломати. За словами Білла Марчака з групи інтернет-спостерігачів Citizen Lab, від такого роду хакерських атак важко ухилитися.

Раніше Німеччина заявила про посилення загроз своїй безпеці через війну РФ проти України, заявивши, що загроза шпигунства, дезінформаційних кампаній і кібератак набула іншого виміру.

Перед цим в Італії зафіксували хакерські атаки на вебсайти щонайменше п'яти банків країни, внаслідок чого деякі послуги стали недоступними.

Нагадаємо, у липні російські хакери із групи Noname057 атакували сайт парламенту Болгарії через допомогу Україні.