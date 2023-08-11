Исследование: За дипломатами четырех стран в Беларуси шпионили хакеры

Группа хакеров годами шпионила за сотрудниками посольств четырех стран в Беларуси, в том числе во время войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в отчете исследователей безопасности словацкой компании ESET, специализирующейся на кибербезопасности, которое приводит Reuters.

По словам исследователя ESET Матье Фау, около 15 устройств, принадлежащих дипломатам из посольств двух стран Европы, одной из Южной Азии и одной из Африки стали объектами кибератак.

Согласно исследованию, кампания цифрового шпионажа началась примерно в 2021 году и продолжается до сих пор. Сколько именно дипломатов стали жертвами этой кампании стало понятно не сразу.

В отчете говорится, что хакеры вмешивались в доступ к интернету своих жертв, вероятно, на уровне интернет-провайдера, что означает, что их могли обманом заставить загрузить вредоносное программное обеспечение.

Исследование выявило, насколько уязвимыми к кибершпионажу, за которым стояла "новая и изощренная хакерская команда", могут быть дипломаты. По словам Билла Марчака из группы интернет-наблюдателей Citizen Lab, от такого рода хакерских атак трудно уклониться.

Ранее Германия заявила об усилении угроз своей безопасности из-за войны РФ против Украины, заявив, что угроза шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак приобрела другое измерение.

Перед этим в Италии зафиксировали хакерские атаки на вебсайты по меньшей мере пяти банков страны, в результате чего некоторые услуги стали недоступными.

Напомним, в июле российские хакеры из группы Noname057 атаковали сайт парламента Болгарии из-за помощи Украине.