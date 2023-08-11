Міністр юстиції Німеччини назвав "кричущим винятком" шпигуна у Бундсвері

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн прокоментував резонансний арешт російського шпигуна в Бундесвері.

Як пише "Європейська правда", про це він говорив у відеозаяві, яка з'явилася в Twitter.

За його словами, випадок із шпигуном у Бундесвері є "кричущим винятком", додавши, що "персонал Бундесверу демонструє колосальну лояльність і старанність щодо цієї країни".

"Шпигунство – не похмурий спогад із часів "Холодної війни". Воно залишається актуальним викликом", – вважає Бушманн.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на тлі затримання чергового російського шпигуна виступив за посилення протидії шпигунству.

Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Його спільника Артура Е. арештували в січні.