Министр юстиции Германии назвал "вопиющим исключением" шпиона в Бундсвере

Министр юстиции Германии Марко Бушманн прокомментировал резонансный арест российского шпиона в Бундесвере.

Как пишет "Европейская правда", об этом он говорил в видеозаявлении, которое появилось в Twitter.

По его словам, случай со шпионом в Бундесвере является "вопиющим исключением", добавив, что "персонал Бундесвера демонстрирует колоссальную лояльность и усердие в отношении этой страны".

"Шпионаж – не мрачное воспоминание со времен "Холодной войны". Он остается актуальным вызовом", – считает Бушманн.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус на фоне задержания очередного российского шпиона выступил за усиление противодействия шпионажу.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Напомним, в декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России. Его сообщника Артура Э. арестовали в январе.