Фермери у Молдові оголосили про відновлення протестів

Молдовська асоціація "Сила фермерів" оголосила про відновлення акцій протесту через відсутність прогресу в досягненні висунутих вимог.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

"Незважаючи на те, що ми перебуваємо в середині сільськогосподарського сезону, ми не можемо вчинити інакше. Компетентні органи демонстративно нехтують нашими проблемами", – заявили в асоціації "Сила фермерів".

У понеділок, 14 серпня, уранці біля входу в будівлю уряду з боку вулиці Пушкіна пройде попереджувальна акція протесту у вигляді пікету.

"Якщо прем'єр-міністр не захоче з нами поговорити, до уряду прийдуть й інші фермери. Вони запитають, чому ми досі не маємо діалогу з тими, кому ми сплачуємо податки, і чому уряд не тримає свого слова і не виконує обіцянки", – додали в асоціації "Сила фермерів".

В асоціації також зазначили, що акції протесту мають виключно економічний, а не політичний характер.

20 червня молдовські фермери розпочали масштабну акцію протесту в центрі Кишинева. Учасники протесту проїхалися на тракторах центральними вулицями столиці і зупинилися на площі Великих національних зборів перед будівлею уряду.

Пізніше, 28 червня, асоціація "Сила фермерів" заявила, що припиняє протест. Асоціація також розповіла, що висунула уряду три вимоги і виділила місяць на їх виконання.

Аграрії вимагають виділення компенсації виробникам зерна і розподілу дизельного пального, яке передала Румунія.

Вони також наполягають на запровадженні до кінця 2023 року мораторію на нарахування пені за боргами фермерів, забороні на блокування їхніх рахунків та ініціюванні проти них справи про банкрутство. Також вони домагаються створення спеціальних митних коридорів для експорту зернових і олійних культур.



