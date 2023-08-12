Фермеры в Молдове объявили о возобновлении протестов 

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" объявила о возобновлении акций протеста из-за отсутствия прогресса в достижении выдвинутых требований.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

"Несмотря на то, что мы находимся в середине сельскохозяйственного сезона, мы не можем поступить иначе. Компетентные органы демонстративно пренебрегают нашими проблемами", – заявили в ассоциации "Сила фермеров".

В понедельник, 14 августа, утром у входа в здание правительства со стороны улицы Пушкина пройдет предупредительная акция протеста в виде пикета.

"Если премьер-министр не захочет с нами поговорить, к правительству придут и другие фермеры. Они спросят, почему мы до сих пор не имеем диалога с теми, кому мы платим налоги, и почему правительство не держит своего слова и не выполняет обещания", – добавили в ассоциации "Сила фермеров".

В ассоциации также отметили, что акции протеста носят исключительно экономический, а не политический характер.

20 июня молдавские фермеры начали масштабную акцию протеста в центре Кишинева. Протестующие проехались на тракторах по центральным улицам столицы и остановились на площади Великого национального собрания перед зданием правительства.

Позже, 28 июня, ассоциация "Сила фермеров" заявила, что прекращает протест. Ассоциация также рассказала, что выдвинула правительству три требования и выделила месяц на их выполнение.

Аграрии требуют выделения компенсации производителям зерна и распределения дизельного топлива, которое передала Румыния.

Они также настаивают на введении до конца 2023 года моратория на начисление пени по долгам фермеров, запрете на блокирование их счетов и инициировании против них дела о банкротстве. Также они добиваются создания специальных таможенных коридоров для экспорта зерновых и масличных культур.