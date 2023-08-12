Шольц відкинув будь-яку співпрацю з німецькими ультраправими

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув будь-яку форму співпраці з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на місцевому, земельному чи національному рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

"З цією партією не може і не повинно бути ніякої співпраці", – заявив Шольц в статті, опублікованій в п'ятницю в газеті Thüringer Allgemeine.

"Я також не бачу причин для співпраці в муніципалітетах… Той, хто хоче, щоб був побудований дитячий садок, може сам висунути таку пропозицію. Для цього йому не потрібна крайня права партія", – додав він.

Його коментарі з'явилися після нещодавнього телевізійного інтерв'ю Фрідріха Мерца, лідера консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), який припустив, що ХДС може співпрацювати з "АдН" у місцевій політиці.

Мерц в інтерв'ю німецькому громадському мовнику ZDF сказав, що його партія повинна визнати успіх "АдН" на виборах, але додав, що "в місцевих парламентах ми повинні шукати шляхи для спільного формування міста, землі, району".

Це викликало жорстку критику ззовні та всередині партії, особливо після того, як у 2018 році ХДС ухвалила резолюцію, в якій заявила, що не співпрацюватиме ні з ліворадикальною партією Die Linke ("Ліві"), ні з "АдН".

Пізніше Мерц уточнив свої слова, заперечивши можливість співпраці.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів, партії "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

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