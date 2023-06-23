Підтримка німецьких правопопулістів AfD рекордно зросла

Підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження громадської думки від ARD.

Три тижні тому AfD ділила другу позицію із партією карцлера Олафа Шольца, соціал-демократами SPD, а "Християнські демократи" були на першому місці.

ХДС за результатами нового опитування зберегла свій показник підтримки 29%, підтримка SPD знизилася на один процентний пункт – до 17%, а підтримка AfD зросла до 19%. Таким чином, партія опинилася на другому місці у рейтингах. Це найвищий показник для неї за увесь час опитувань.

Підтримка "Зелених" зараз складає 15%, підтримка "Вільних демократів" знизилася на один процентний пункт до 6%, хоча нещодавно була трохи вищою. За "Лівих" проголосували би 4% виборців.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини.

Також партія на тлі зростання рейтингів заявила про намір вперше висунути кандидата в канцлери на виборах 2025 року.