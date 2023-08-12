Шольц отверг любое сотрудничество с немецкими ультраправыми

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг любую форму сотрудничества с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на местном, земельном или национальном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

"С этой партией не может и не должно быть никакого сотрудничества", – заявил Шольц в статье, опубликованной в пятницу в газете Thüringer Allgemeine.

"Я также не вижу причин для сотрудничества в муниципалитетах... Тот, кто хочет, чтобы был построен детский сад, может сам выдвинуть такое предложение. Для этого ему не нужна крайне правая партия", – добавил он.

Его комментарии появились после недавнего телевизионного интервью Фридриха Мерца, лидера консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), который предположил, что ХДС может сотрудничать с "АдГ" в местной политике.

Мерц в интервью немецкому общественному вещателю ZDF сказал, что его партия должна признать успех "АдГ" на выборах, но добавил, что "в местных парламентах мы должны искать пути для совместного формирования города, земли, района".

Это вызвало жесткую критику извне и внутри партии, особенно после того, как в 2018 году ХДС приняла резолюцию, в которой заявила, что не будет сотрудничать ни с леворадикальной партией Die Linke ("Левые"), ни с "АдГ".

Позже Мерц уточнил свои слова, отрицая возможность сотрудничества.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов, партии "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

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