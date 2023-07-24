Лідера німецької опозиції розкритикували за готовність до співпраці з правопопулістами

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц спричинив критику у лавах власної політсили через заяви про готовність до співпраці з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН) на місцевому рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Віцепрезидентка Бундестагу Івонн Магвас, яка також є членом президії ХДС, написала в Twitter: "Незалежно від того, чи це місцева рада, чи Бундестаг, праві екстремісти залишаються правими екстремістами. Для християнських демократів праві екстремісти ЗАВЖДИ є ворогами!"

Раніше Мерц підкреслював, що ХДС не співпрацюватиме з АдН. Однак, за його словами, таке обмеження прийнятне на європейському, федеральному або земельному рівнях.

Якщо районний адміністратор у Тюрингії і мер в Саксонії-Ангальт були обрані від АдН, то це були демократичні вибори, сказав Мерц. "Ми повинні прийняти це. І, звичайно, місцеві парламенти повинні шукати шляхи для спільного управління містом, землею та районом". Що саме він мав на увазі, залишилося незрозумілим.

Мер Берліна Кай Вегнер також був обурений заявами лідера своєї партії: "АдН знає лише протистояння і розкол. Де ж тут має бути СПІВПРАЦЯ? ХДС не може, не хоче і не буде працювати з партією, бізнес-моделлю якої є ненависть, поділ і виключення", – написав він у Twitter.

Експерт ХДС з міжнародних відносин Норберт Реттген підкреслив, що його партія ухвалила рішення заборонити співпрацю з АдН: "Той, хто хоче це змінити, повинен знайти більшість на федеральній партійній конференції ХДС".

Член федерального виконавчого комітету ХДС Серап Гюлер також відкидає співпрацю з правопопулістами: "Ніякої співпраці з АдН означає: ніякої співпраці з АдН. На жодному рівні. Дуже просто. Ні зараз, ні в майбутньому".

Новий генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн виступив на захист Мерца: "Фрідріх Мерц також визнає неможливість співпраці з АдН, хоча він справедливо вказує на складну реалізацію на місцях. Тому що, коли в місцевому парламенті йдеться про новий дитячий садок, ми не можемо голосувати проти тільки тому, що за нього голосує АдН. Ми не можемо ставити себе в залежність від правих екстремістів".

Минулого тижня на засіданні сестринської партії ХДС Християнсько-соціального союзу Мерц описав свою партію як "альтернативу для Німеччини, що має сенс". За це його також критикували.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів, партії "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

Водночас рейтинг німецької керівної коаліції "Світлофор" впав до найнижчого показника з моменту її приходу до влади в листопаді 2021 року.

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