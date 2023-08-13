На головну площу Кракова через спеку заборонили в’їзд кінних екіпажів

У зв'язку з прогнозованою спекотною погодою проїзд і зупинка кінних екіпажів на головній ринковій площі Кракова закриті з 10.30 до 19.00 в неділю і понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Щоб забезпечити безпеку коней, водії карет будуть зобов'язані використовувати спеціально відведені затінені альтернативні зупинки біля Барбакану та на алеях біля вулиці Підзамче, між вулицями Сінна та Миколайська. Вони також повинні регулярно поїти своїх тварин і стежити за прогнозами погоди.

Інститут метеорології та водного господарства оголосив для Кракова та більшої частини Малопольського воєводства, за винятком районів на півдні регіону, попередження про спеку другого ступеня – воно діє з неділі, 13 серпня, з 13:00 до середи, 16 серпня, до 18:00.

Згідно з прогнозами, максимальна денна температура становитиме від 30 до 32 градусів тепла.

Нагадаємо, Португалія у понеділок, 7 серпня, зареєструвала, можливо, найвищу температуру цьогоріч. Попередні дані метеорологічної станції у місті Сантарем, що поруч з Лісабоном, свідчать про встановлення 7 серпня температурного рекорду для країни за 2023 рік – 46,4°C

У Греції в липні також зареєстрували рекордні 46°C, а в центральних і південних регіонах Італії помітили зростання смертності на тлі рекордної спеки.