На главную площадь Кракова из-за жары запретили въезд конных экипажей

В связи с прогнозируемой жаркой погодой проезд и остановка конных экипажей на главной рыночной площади Кракова закрыты с 10.30 до 19.00 в воскресенье и понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Чтобы обеспечить безопасность лошадей, водители карет будут обязаны использовать специально отведенные затененные альтернативные остановки у Барбакана и на аллеях возле улицы Подзамче, между улицами Сенная и Миколайская. Они также должны регулярно поить своих животных и следить за прогнозами погоды.

Институт метеорологии и водного хозяйства объявил для Кракова и большей части Малопольского воеводства, за исключением районов на юге региона, предупреждение о жаре второй степени – оно действует с воскресенья, 13 августа, с 13:00 до среды, 16 августа, до 18:00.

Согласно прогнозам, максимальная дневная температура составит от 30 до 32 градусов тепла.

Напомним, Португалия в понедельник, 7 августа, зарегистрировала, возможно, самую высокую температуру в этом году. Предварительные данные метеорологической станции в городе Сантарем, что рядом с Лиссабоном, свидетельствуют об установлении 7 августа температурного рекорда для страны за 2023 год – 46,4°C

В Греции в июле также зарегистрировали рекордные 46°C, а в центральных и южных регионах Италии заметили рост смертности на фоне рекордной жары.