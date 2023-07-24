У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки

У неділю, 23 липня, у Греції зафіксували новий температурний рекорд, коли повітря прогрілось до понад 46°C.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini з посиланням на дані автоматичних метеорологічних станцій Афінської національної обсерваторії.

Зазначається, що температурний рекорд зафіксували у невеликому місті Гітейо, розташованому в периферії Пелопоннес. Спека там становила 46,4°C.

Це новий рекорд найвищої температури в Греції з моменту початку спостережень у 2006 році.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції показував понад 40°C, через спеку Афінський акрополь закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.

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