Португалія оновила температурний рекорд року з 46,4°C
Португалія у понеділок, 7 серпня, зареєструвала, можливо, найвищу температуру цьогоріч.
Про це повідомляє Publico, пише "Європейська правда".
Попередні дані метеорологічної станції у місті Сантарем, що поруч з Лісабоном, свідчать про встановлення 7 серпня температурного рекорду для країни за 2023 рік – 46,4°C.
Цей показник побив рекорд, зафіксований на станції у містечку Мертола у неділю – 43,6°C.
Останніми днями над Португалією перебувають гарячі повітряні маси, що прийшли з півночі Африки, температуру понад 40°C фіксували у багатьох місцях в країні.
Одночасно зі спекою у Португалії та сусідній Іспанії борються з лісовими пожежами, постраждали тисячі гектарів лісу.
Станом на понеділок в основних осередках пожеж у Португалії були задіяні 1400 вогнеборців.
Такій же кількості людей з прилеглих населених пунктів довелося залишити свої домівки.
Дим від пожеж видно навіть на супутникових знімках.
Nuevos #IIFF al sur de #Portugal— RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) August 7, 2023
7 ago. 2023 Terra MODIS NASA pic.twitter.com/iQTLmvEKUD
У Греції в липні також зареєстрували рекордні 46°C, а в центральних і південних регіонах Італії помітили зростання смертності на тлі рекордної спеки.