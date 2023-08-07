Через спеку в Італії зафіксували зростання рівня смертності

В центральних і південних регіонах Італії в липні на тлі рекордної спеки було зафіксовано на 7% більше смертей, ніж зазвичай.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Італія опинилася на передовій екстремальних погодних явищ після того, як минулого місяця південь Європи накрила хвиля спеки, а високі температури призвели до збільшення ризику пожеж і загибелі людей.

У своїх останніх щомісячних даних Міністерство охорони здоров'я Італії відзначило вплив екстремальних температур на рівень смертності в країні в липні порівняно із середнім показником, зафіксованим за той самий період з 2015 по 2019 рік.

Міністерство зазначило, що рекордні температури понад 40 градусів за Цельсієм спричинили більше смертей, ніж очікувалося, серед населення у віці 75 років і старше.

Підвищення рівня смертності було особливо помітним у південних містах, таких як Барі, Катанія та Реджо-Калабрія.

Навпаки, рівень смертності в містах на півночі країни, які менше постраждали від спеки, виявився нижчим, ніж очікувалося, і знизився на 14% порівняно з минулою тенденцією.

Спека спала, але в неділю пожежники евакуювали понад 600 осіб на східному узбережжі острова Сардинія.

Після 60 втручань минулої ночі робота з гасіння полум'я продовжилася в провінціях Нуоро і Кальярі, повідомили пожежники в понеділок.

Сардинія, як і більша частина Італії, нещодавно постраждала від екстремальних температур: минулого місяця в місті Джерзу була зафіксована рекордна температура – 48 градусів за Цельсієм.