У Молдові фермери вийшли на протест біля будівлі уряду

Молдовська асоціація "Сила фермерів", як і обіцяла, вийшла з протестом до будівлі уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Newsmaker.

За словами голови асоціації "Сила фермерів" Александра Слусара, "це попереджувальна акція", додавши, що "людей буде не багато, але приїдуть з усіх районів".

"Якби влада розв'язала проблеми, про які ми говоримо, то ситуація покращилася б. Але оскільки нічого не змінюється, боюся, що до збиральної кампанії доживуть не всі фермери", – переконаний Слусар.

Раніше повідомлялося, що асоціація "Сила фермерів" оголосила про відновлення акцій протесту через відсутність прогресу в досягненні висунутих вимог.

20 червня молдовські фермери розпочали масштабну акцію протесту в центрі Кишинева. Учасники протесту проїхалися на тракторах центральними вулицями столиці і зупинилися на площі Великих національних зборів перед будівлею уряду.

Пізніше, 28 червня, асоціація "Сила фермерів" заявила, що припиняє протест. Асоціація також розповіла, що висунула уряду три вимоги та виділила місяць на їх виконання.

Аграрії вимагають виділення компенсації виробникам зерна і розподілу дизельного пального, яке передала Румунія.

Вони також наполягають на запровадженні до кінця 2023 року мораторію на нарахування пені за боргами фермерів, забороні на блокування їхніх рахунків та ініціюванні проти них справи про банкрутство. Також вони домагаються створення спеціальних митних коридорів для експорту зернових і олійних культур.