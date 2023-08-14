В Молдове фермеры вышли на протест у здания правительства

Молдовская ассоциация "Сила фермеров", как и обещала, вышла с протестом к зданию правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Newsmaker.

По словам председателя ассоциации "Сила фермеров" Александра Слусара, "это предупредительная акция". Он добавил, что "людей будет немного, но приедут они из всех районов".

"Если бы власть решила проблемы, о которых мы говорим, то ситуация улучшилась бы. Но поскольку ничего не меняется, боюсь, что до уборочной кампании доживут не все фермеры", – убежден Слусар.

Ранее сообщалось, что ассоциация "Сила фермеров" объявила о возобновлении акций протеста из-за отсутствия прогресса в достижении выдвинутых требований.

20 июня молдовские фермеры начали масштабную акцию протеста в центре Кишинева. Протестующие проехались на тракторах по центральным улицам столицы и остановились на площади Великого национального собрания перед зданием правительства.

Позже, 28 июня, ассоциация "Сила фермеров" заявила, что прекращает протест. Ассоциация также рассказала, что выдвинула правительству три требования и выделила месяц на их выполнение.

Аграрии требуют выделения компенсации производителям зерна и распределения дизельного топлива, которое передала Румыния.

Они также настаивают на введении до конца 2023 года моратория на начисление пени по долгам фермеров, запрете на блокирование их счетов и инициировании против них дела о банкротстве. Также они добиваются создания специальных таможенных коридоров для экспорта зерновых и масличных культур.