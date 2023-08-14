Посол у Німеччині порівняв обмеження ударів Taurus із забороною футболістам бити пенальті
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв не погоджується з обмеженням дій далекобійних ракет Taurus тільки територією суверенної України у разі надання їх Києву.
Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".
За його словами, технічно обмежити діапазон ракет Taurus – "це все одно, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або виконувати пенальті".
Die Reichweite von #Taurus & Co technisch zu limitieren ist wie den Fußballspielern der Nationalmannschaft zu verbieten, die Spielfeldhälfte des Gegners zu betreten oder Elfmeter zu schießen.— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) August 14, 2023
Welche Vergleiche fallen euch ein?
Nur falsche Antworten. pic.twitter.com/cM8HL0tSz9
"Які порівняння ви можете придумати? Тільки неправильні відповіді", – резюмував Макеєв.
За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.
У п'ятницю у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.
Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.