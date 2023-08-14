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Посол у Німеччині порівняв обмеження ударів Taurus із забороною футболістам бити пенальті

Понеділок, 14 серпня 2023, 13:18

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв не погоджується з обмеженням дій далекобійних ракет Taurus тільки територією суверенної України у разі надання їх Києву.

Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, технічно обмежити діапазон ракет Taurus – "це все одно, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або виконувати пенальті".

"Які порівняння ви можете придумати? Тільки неправильні відповіді", – резюмував Макеєв.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

У п'ятницю у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

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