Посол в Германии сравнил ограничение ударов Taurus с запретом футболистам бить пенальти

Посол Украины в Германии Алексей Макеев не согласен с ограничением действия дальнобойных ракет Taurus только территорией суверенной Украины в случае предоставления их Киеву.

Об этом он написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, технически ограничить диапазон ракет Taurus – "это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти".

Die Reichweite von #Taurus & Co technisch zu limitieren ist wie den Fußballspielern der Nationalmannschaft zu verbieten, die Spielfeldhälfte des Gegners zu betreten oder Elfmeter zu schießen.



Welche Vergleiche fallen euch ein?



Nur falsche Antworten. pic.twitter.com/cM8HL0tSz9 — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) August 14, 2023

"Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы", – резюмировал Макеев.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

В пятницу в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.