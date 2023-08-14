Росія після видворення "дипломатів" із Молдови скорочує діяльність представництв у Кишиневі

Міністерство закордонних справ Росії після повернення 45 працівників посольства в Молдові оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.

Про це йдеться в заяві російського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство в Москві стверджує, що рішення Кишинева "насамперед відобразиться на жителях обох країн, чиї можливості в отриманні своєчасної консульської допомоги, а також підтримці ділових і культурних зв’язків будуть істотно знижені".

"У скороченому складі співробітники посольства Росії з об'єктивних обставин не зможуть забезпечити належні обсяги і терміни надання консульських послуг. Також буде вимушено обмежена діяльність торгового представництва і Російського центру науки і культури в Кишиневі", – зазначає МЗС РФ.

Там традиційно поклали відповідальність за це на молдовське керівництво, яке ухвалило "нічим не обґрунтоване рішення" про вислання працівників посольства РФ "у межах розв'язаної ним же масштабної антиросійської кампанії".

Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

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